长城汽车总裁穆峰：欧盟反补贴调查不是干扰，唯有深入布局才能平等参与竞争

IT之家 10 月 30 日消息，据新浪财经，长城汽车总裁穆峰今日再度对欧盟反补贴调查发表看法。

穆峰认为，欧盟对中国电动车反补贴调查不是干扰行为，而是一种坚决的竞争策略，“这是个很确定的事情”。

穆峰还表示，长城汽车一方面在做一些法律文件的准备，另一方面在增强欧洲全产业链、智能化平台的布局。

只有借助森林生态体系（IT之家注：长城汽车的技术生态体系），在欧洲进行深入产业链布局，才能享受当地国民待遇，平等参与到市场竞争中，并将中国的产业价值、技术价值和商品价值持续稳定地传递给欧盟的消费者。

在这之前的 10 月 23 日，穆峰就已通过微博宣布，对于欧盟反补贴调查，长城汽车率先应对，已经于本月 11 日第一个提交应对材料。“我们坚定全球化发展，坚定长期主义，坚定生态出海。中国汽车出海会坎坷，但我们坚定不移，加速出海步伐！”

IT之家此前报道，当地时间 10 月 25 日，欧盟委员会宣布，经过抽样方式确定选择比亚迪、上汽集团和吉利汽车三家中国车企启动反补贴调查。

欧盟此前宣布对产自中国的电动汽车启动反补贴调查，但由于涉及到公司的数量较多，欧盟委员会选取了抽样方式来确定最终调查目标。

对此，吉利控股集团表示“积极配合”，比亚迪执行副总裁李柯在早些时候回应称“继续推动公司在欧洲实现强劲增长”。

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