Linux Kernel 6.6 正式发布：新增 EEVDF 调度器、Shadow Stack 功能等

IT之家 10 月 30 日消息，Linus Torvalds 今天宣布 Linux Kernel 6.6 正式推出，主要引入了几项新功能及驱动程序方面的更新。

Linus Torvalds 在 6.6 版本更新公告中表示：

过去的一周非常平静，我没有任何借口再推迟 6.6 版本的发布，所以是时候发布了。 除了对 r8152 驱动程序的一些较大修复外，其他都是小修小补。

IT之家发现，Linux Kernel 6.6 主要引入了 EEVDF 调度器，实现了 Shadow Stack 的支持，为 Nouveau DRM 驱动程序添加了 Mesa NVK Vulkan 驱动程序所需的用户空间 API，继续支持即将到来的英特尔和 AMD 平台。

此外，Linux Kernel 6.6 还支持更改华硕设备的充电器模式、风扇和 eGPU 设置，支持更多联想 IdeaPad 设备上的键盘背光控制，支持新的 Mellanox 驱动设备等外设。

IT之家附 Linux Kernel 6.6 源代码下载地址：点此直达。

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