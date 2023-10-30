分析公司：2024 年游戏行业的投资和收购现象将增加，各巨头将愈发强大

IT之家 10 月 30 日消息，金融分析公司 Drake Star 今日公布了一份第三季度的全球游戏市场调查报告，认为随着微软成功收购动视暴雪，2024 年游戏行业的投资和收购现象将增加，而各游戏巨头将愈发强大。

Drake Star 表示，今年 7-9 月期间，共追踪到 33 笔并购交易，价值约 50 亿美元（IT之家备注：当前约 366.5 亿元人民币），从数量上来看是单季度两年来的最低点。

▲ 图源 Drake Star

而在经过“一小段平静期”后，Drake Star 预计游戏行业的投资和收购活动的交易量会在明年有所增长，公司的整合也将使各游戏巨头愈发强大。

在游戏巨头方面，Drake Star 认为，预计索尼、Take-Two 等公司都会成为最活跃的潜力买家，而 Embracer Group 将会解散更多工作室，此外拥有较多现金的 EA、任天堂等游戏厂商也为业界的收购进一步创造了潜力。

不过对于业内开发者来说，自家公司被收购并不意味着是一件好事，除了开发者可能难以“坚守本心”开发目标，也更容易受到裁员影响。

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