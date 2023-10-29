免费射击游戏《The Finals》公测火爆，开发商紧急扩容服务器

IT之家 10 月 29 日消息，免费射击游戏《The Finals》公测火爆，Embark 团队在官方 Discord 上透露，服务器容量随着其他修复而增加，测试版现在肯定会从中受益，“很高兴告诉大家，我们认为导致比赛停止的问题已经解决，进入游戏后请告诉我们您的体验是否有所改善。此外，我们已经成功增加了服务器容量 —— 提升了三个地区的容量。这一改变将会逐步推出，将在接下来几个小时内持续进行。”

IT之家注意到，《The Finals》已经打破了之前的玩家记录，24 小时内 Steam 在线用户高达 267874 人，超越了此前的 179573 人。该作公测将于 11 月 5 日结束，游玩人数或许还会继续攀升。

据了解，《The Finals》由 Embark Studios 出品，该工作室由曾参与《战地》系列的前 DICE 开发人员创立。玩家可以改变、利用甚至破坏环境，倒塌的建筑物仍然保留了实体，进一步增加了对抗性。

游戏简介：

你能登上巅峰吗？



在这里给大家带来了重磅消息！

《THE FINALS》正在招募新的参赛者。

没错，正是电视机前的各位！全世界将会关注即将在激烈的战场上为了争夺冠军而奋战的各位！



总所周知，《THE FINALS》是一个可免费参加的世界顶级竞技秀！



参赛者将会进入到以全世界著名城市为背景而制作的虚拟竞技场，与队友展开每轮持续升温的淘汰赛。通过参赛者高超的实力以及战术揭破其他队伍的弱点，破坏竞技场，奔向冠军吧！保证每位参赛者都会体验到前所未有的快感与永恒的荣耀！



绝非一款平庸的射击游戏。

在《THE FINALS》中每位参赛者都能自由破坏我们为各位精心准备的虚拟竞技场。

为了胜利，尽情地发挥想象力去尝试所有的战略。

为了胜利，将竞技场夷为平地，发射破坏球破坏敌人阵型！

在这座竞技场里除了扣动扳机，尽可能利用战略以及可破坏的环境为胜利而战吧！



全世界正在关注你！



《THE FINALS》时刻充满精彩内容！为了得到赞助商的支持与荣耀而展开的战斗中展现独有的战斗风格，让全世界的粉丝陷入你的魅力吧。

打造属于你的战略 -

参赛者不仅能手持武士刀袭击敌方队伍，也可以使用炸弹摧毁整栋大楼瞬间逆转战局。在《THE FINALS》中，每位参赛者在竞技场里都可以自由做出决定并行动。不同体型有不同的技能与武器可供选择，以便每位参赛者打造属于自己的独特战斗风格摧毁敌人！



掌控环境吧！否则会被环境而掌控 -



好枪法可以帮你占有优势，但是灵活运用可破坏的环境会帮你主宰战场。可破坏的环境是可以对抗敌人的强力手段之一！它可以使你摧毁敌人并瞬间改变战势！



请切记，不仅你可以利用环境，你的敌人也可以同样利用环境使你陷入危险。



能否成为新秀？ -



准备好成为新秀了吗？在《THE FINALS》里赞助商会帮你变得更加华丽，通过赞助商提供的个性十足的定制化装扮，赢得全世界粉丝们的关注和名声吧！



变得更有名吧！



这是一生难逢的机会！以现实世界中的著名城市为背景的虚拟竞技场，无限的环境破坏和无尽的战略等待着参赛者。



通过使用所有手段尽情享受无尽的名誉吧。不要放松警惕，你的敌人们也同样有机会登上巅峰。以更加独特且巧妙的方法战胜你的敌人吧。做好成为下一个新秀的准备了吗？

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