vivo X100 手机现身安兔兔跑分：首发天玑 9300，16GB + 1TB 存储

IT之家 10 月 30 日消息，日前，安兔兔跑分平台出现了一款型号为 V2309A 的 vivo 新机，显示其所搭载的是天玑 9300 移动平台，预计为首发天玑 9300 的 vivo X100 系列机型。

这台新机除了搭载天玑 9300 之外，还配备有 16GB 内存以及 1TB 存储，推测应该是 LPDDR5T 和 UFS 4.0 的组合，运行的是 Android 14 系统。

目前该平台统计到的综合成绩达到了 2249858 分，其中 CPU 部分为 518632 分，GPU 成绩为 918790 分，MEM 成绩为 474036 分，UX 成绩则是 338400 分。

从各项成绩来看，CPU、GPU 和 UX 部分的表现都达到了新一代旗舰机型的主流水准，MEM 方面则有着明显的优势，相比同样存储组合的上代旗舰高出 10 万分左右，这也是总分相对较高的原因。

对比搭载骁龙 8 Gen 3 处理器和 12GB 内存的一加 12 手机，可以看到天玑 9300 的 CPU 跑分略高一些，GPU 跑分基本一致。

天玑 9300 已经官宣将于 11 月 6 日正式发布，vivo X100 系列预计将在后续紧跟发布，IT之家小伙伴可以期待一下。

据博主 @数码闲聊站 爆料，联发科天玑 9300 已率先完成和 vivo 6nm 自研影像芯片 V3 的适配调通，将于 11 月发布的 vivo X100 系列首发搭载，并称新机的 CPU / GPU / APU / ISP 跑分将极为出色。该博主此前还称 vivo X100 Pro 影像方面“或为迭代大杯机型最顶”，配有超级大底主摄、大光圈、全新光学镀膜、暗光潜望镜、超长焦微距等等，并强调该机“有玻璃”。

此外，型号为 V2309A 的 vivo X100 系列手机现身 3C 认证中心，支持最高 20V 6A 的 120W 快充。

根据目前已知信息，vivo X100 系列首批仅 X100 和 X100 Pro 两款机型，首发联发科天玑 9300 移动处理平台；而 X100 Pro+ 定于春节后发布，搭载高通骁龙 8 Gen 3 平台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。