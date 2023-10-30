目标 3 年 50 万台，AR 眼镜品牌 TCL 雷鸟与京东达成战略合作

IT之家 10 月 30 日消息，TCL 官方宣布，近日，雷鸟创新与京东达成战略合作，未来 3 年，双方共同促成 50 万台的战略销售目标，将雷鸟打造成为“国内 AR 品类标杆品牌”。

公告称，为了实现该目标，双方将依托各自优势，围绕产品开发、营销推广、渠道拓展等方面开启深度合作。

其中，在产品开发方面，凭借京东 C2M 反向定制能力，以及对用户群体、品类趋势的洞察，结合雷鸟在技术方面的优势，围绕消费痛点进行创新，为用户带来更有新意的 AR 新品。

在渠道方面，将依托京东供应链与全渠道优势，打通线上线下销售渠道，拓宽品牌产品消费路径。

在营销推广方面，京东将提供多样化的营销策略和推广渠道，提供产品全生命周期流量扶持，为雷鸟 AR 眼镜提供更多曝光机会。同时，双方将针对品牌自有会员、京东 PLUS 会员以及特定人群，发挥渠道、产品、优惠福利等合作优势，打造新的销量增长点。

在服务层面，京东不仅面向雷鸟的用户群体提供覆盖售前、售中、售后全流程的“放心换”的服务，还将持续强化服务体验，重点围绕只换不修、保值换新等定制化服务。

IT之家发现，目前 AR 智能眼镜领域已经有不少品牌布局，包括 XREAL、雷鸟、努比亚、联想等都在今年推出了新品，魅族今日也宣布入局 AR 眼镜行业。背靠屏幕 / 家电大厂 TCL 的雷鸟能否杀出重围，我们拭目以待。

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