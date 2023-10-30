300 ppi +7.8 寸大屏：小米多看电纸书 Pro Ⅱ 官方 799 元再降价

小米多看电纸书 Pro Ⅱ 于 2022 年 3 月发布，官方售价 1299 元，首发价 1199 元。

京东小米直营“小米电脑数码官方旗舰店”10 月 31 日 20 点此款将直降至 1049 元 + 下单立减 50 元。

叠加 150 元限时券 + 20 元首单礼金（系统自动发放）+20 元京东补贴，此款实付 809 元。

晒单返 1000 京豆（价值 10 元），折合仅需 799 元：

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老京东 PLUS 会员还可抢 1000-40 元全品券（领券后有效期 24 小时），叠加后仅需 759 元：点此领券。

京东 PLUS 会员可 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券（点此购卡），如果能叠此券，将直降至 719 元。

小米多看电纸书 Pro Ⅱ 外观看起来与前代相同，搭载 7.8 英寸纯平屏幕，1872x1404 分辨率，300ppi，配备 24 级双色温阅读灯，重量为 250g，厚度约为 7mm，参数也和上一代相同。

该机搭载了 RK3566 四核 CPU，配备 2GB + 32GB 存储，电池容量为 3200mAh，号称系统响应速度提升 109%。

此外，小米多看电纸书 Pro Ⅱ 内置多看阅读，支持微信读书，内置语音搜书功能，还可自动定位关键词。支持多种书库导入方式: 百度网盘、多看网盘、WLAN 传书、USB 连接电脑、蓝牙传书且支持 PDF 重排等。

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