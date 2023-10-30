安全公司：全球至今仍有超过 100 万台电脑因“永恒之蓝”漏洞被木马感染

IT之家 10 月 30 日消息，永恒之蓝（EternalBlue）漏洞相信小伙伴们并不陌生，这一漏洞在 2017 年 4 月被黑客组织 The Shadow Brokers 公布，并引发了 WannaCry 勒索软件大爆发。

但卡巴斯基指出，研究人员估计至今全球依然有超过 100 万台电脑依然存在相关漏洞，而在今年 4 月至 9 月仍有近 6 万台电脑因漏洞遭到黑客入侵。

卡巴斯基日前还披露了一个存在历史据称超过 5 年的恶意木马 StripedFly，研究人员起初于 2022 年发现相关恶意代码被注入到受害者的 Wininit.exe 进程中。

这些恶意代码以前曾在恶意木马 Equation 出现，不过当时被安全公司误认为挖矿程序，但如今卡巴斯基发现，相关恶意代码不仅仅只会挖矿，还会部署利用永恒之蓝漏洞的 StripedFly 恶意木马。

▲ 图源 卡巴斯基

IT之家从卡巴斯基报告中发现，相关恶意代码会从 Bitbucket、GitHub、GitLab 下载一系列被伪装好的恶意木马，过程中利用 2017 年揭露的永恒之蓝（EternalBlue，CVE-2017-0144）漏洞，最终在受害者的电脑中部署 StripedFly。

据悉，StripedFly 能够执行黑客部署的任意代码，并通过 SSH，将 StripedFly 散布到介入统一网络的 Windows、Linux 电脑，从而对更多设备造成攻击。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。