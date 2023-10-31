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LockBit 黑客团队宣称已入侵波音公司，扬言“六天内拿不到赎金将公布内部资料”

2023/10/31 20:41:28 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 10 月 31 日消息，安全公司 VX Underground 日前发现黑客团队 Lockbit 在暗网论坛发布公告，声称他们已经成功入侵波音公司，并获得了大量内部资料，扬言拿不到赎金就将公布相关内容

据悉，Lockbit 团队给予了波音公司 6 天时间与其联系，在期限之前不会公开内部资料，但若波音迟迟未主动联系，黑客就会将相关内容公开放出。

Lockbit 团队表示，他们使用一个未公布的零日漏洞入侵了波音，但并未披露相关漏洞细节，而波音官方则表示正在评估确认 LockBit 的说法

IT之家注：LockBit 团队是目前全球最猖獗的黑客组织，以“勒索软件即服务”（ransomware-as-a-service，RaaS）提供一系列黑客服务。该组织声称入侵了超过 1600 个组织。从 2020 年起，光是美国的受害者，就支付了超过 9 千万美元（当前约 6.59 亿元人民币）的赎金。

今年年中 LockBit 团队黑入了台积电，勒索 7 千万美元（当前约 5.12 亿元人民币），还造成日本第一大港名古屋港货柜调度系统停摆了一整天。

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关键词：波音公司黑客

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