《穿越火线》回应线下约赛事件：多位游戏主播被封 30 天

IT之家 10 月 30 日消息，在一次《穿越火线》职业选手与主播线上比赛中，有主播队伍疑似使用外挂等辅助手段赢得比赛，随后双方线下约赛被叫停。该事件在社交媒体平台上引发争议，#穿越火线 外挂#、#广君 开挂# 登上微博热搜。

《穿越火线》官网发布《关于近期安全策略升级与打击说明公告》，对相关事件作出回应。

官方经后台检测核实，初步判定账号 182*****58（游戏昵称：资本 dy 张涛）、账号 102*****31（游戏昵称：资本快手广君）、账号 287*****20（游戏昵称：资本顾朵抖音） 存在“硬件设备异常”的情况；账号 272*****87（游戏昵称：资本抖音吃吃）、账号 287*****20（游戏昵称：资本顾朵抖音）存在“游戏期间设备开启着远程软件”的情况。

官方将对所有硬件设备存在异常的账号（IT之家注：包含上述提到的 3 个硬件设备异常的账号在内，存在类似硬件设备异常的全网共 75 个账号）统一封禁 30 天，并将在后续保持进一步调查与处置。

此外，《穿越火线》还表示网上流传的“提交给官方的录像和账号没有任何作弊的结论”为不实消息。

“我们收到过部分主播与玩家举报，附带相关账号与录像资料。截至目前，相关资料一直处于调查取证中，此前并未对外作出过结论性回应。在得出结论后，我们会第一时间在官网与社区进行公示。”

《穿越火线》官方最后表示：“不会偏袒任何个人或团队，也保留所有追责的权利，任何伤害游戏环境和用户体验的违规行为我们都会坚决打击与处罚，并及时公告对外。”

后续，《穿越火线》官方还将对安全策略进行升级，对于任何存在“硬件设备异常”或“游戏期间设备开启着远程软件”的机器设备都会实施安全策略的限制，无法进行游戏。

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