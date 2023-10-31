苹果未更新换用 USB-C 的妙控鼠标 / 键盘 / 妙控板，依然采用 Lightning 接口

IT之家 10 月 31 日消息，此前古尔曼等分析师推测苹果会在今天发布会中推出采用 USB-C 接口的配件，而在在今天的苹果发布会上，苹果虽然推出了搭载 M3 芯片的 iMac，但并未提及妙控键盘、妙控鼠标及妙控板更新的相关信息。

IT之家从苹果官网发现，在 M3 款 iMac 中，依然附带使用 Lightning 接口的妙控键盘及妙控鼠标（妙控板），并包含一根 USB-C 转 Lightning 编织线，苹果也没有单独上架带有 USB-C 接口的相关配件。

苹果当前使用 Lightning 接口的妙控键盘发布于 2021 年，国行售价为 1049 元，最大的变更是增加了 TouchID 指纹识别功能，外形修改为更圆润的风格。

苹果同样在 2021 年更新了妙控板的设计，也仅仅是修改了外形，国行白色款售价 899 元，黑色款售价为 1049 元。

苹果目前现款妙控鼠标 2 发布于 2015 年，在此之后苹果就没有更新过妙控鼠标的设计，仅在 2017 年 iMac Pro 发布时，为妙控鼠标增加了黑色选项，目前妙控鼠标 2 售价为 699 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。