科技昨夜今晨 1031：华为申请注册“遥遥领先”商标；小米 14 手机 8GB 存储扩容，友商后续支持；苹果发布搭载 M3 系列芯片的全新 14/16 英寸 MacBook Pro 笔记本

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 10 月 31 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、 小米 14 手机额外 8GB 存储扩容：老机型不支持，后续向友商开放

在上周的小米澎湃 OS 暨小米 14 系列新品发布会上，雷军宣布推出一项“UltraSpace 存储扩容”功能。对于 256GB 的小米 14 Pro，用户可以获得额外的 8GB 空间，而对于 512GB 的小米 14 和小米 14 Pro，用户可以获得额外的 16GB 空间。

10 月 30 日，小米手机系统软件部总监张国全对该功能进行了解读，表示“UltraSpace 存储扩容”功能完全不会对 UFS 造成寿命风险，而老机型不支持升级。

此外，小米已经把标准贡献给了 UFS 协会组织，为了尊重原创，小米要求芯片厂商做了一点时间保护期，不久的将来，各大手机厂商应该都会适配这个功能。>> 查看详情

2、华为申请注册“遥遥领先”商标

近日，华为技术有限公司申请注册“遥遥领先”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。近期，因华为 Mate60 系列手机发售，“遥遥领先”成为网络热词。>> 查看详情

3、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿，35 天新增 4000 万设备

华为官方宣布鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿。IT之家注意到，HarmonyOS 4 在 9 月 25 日的升级设备数已达 6000 万，仅用时 35 天便新增了 4000 万设备升级，平均每天增加 114 万用户。>> 查看详情

4、清华大学开发超高速光电计算芯片：“挣脱”摩尔定律，算力提升 3000 倍

据清华新闻网报道，清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关，提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构：光电模拟芯片，算力达到目前高性能商用芯片的 3000 余倍。>> 查看详情

5、iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》发售：兼容手柄 / 触屏，支持 iCloud 云存档

卡普空 10 月 30 日宣布，iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》游戏正式发售，官方公布了发售宣传片。

《生化危机：村庄》定价 4990 日元（约 245 元人民币），不过卡普空宣布 10 月 30 日至 11 月 20 日期间立减 60%，折后含税 1990 日元（当前约 98 元人民币）。>> 查看详情

6、网信部门责令“夸克”“网易 CC”立即全面深入整改，前者罚款 50 万元

据中国网信网公告，近日，针对“夸克”平台和“网易 CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施 50 万元罚款处罚，责令“网易 CC”暂停“舞蹈”版块信息更新 7 日，同时责令 2 家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。>> 查看详情

7、微软宣布 Win11 已原生支持多种压缩格式：含 7-zip、RAR、 tar.gz 等

微软 Windows 11 23H2 已在 9 月 26 日推出，微软在本更新中为系统带来了原生 RAR 和 7-zip 文件的支持。日前微软发言人对外媒 bleepingcomputer 表示，Windows 11 已经支持了.zip、.rar、.7z、.tar、.tar.gz、.tar.bz2、.tar.zst、.tar.xz、.tgz、.tbz2、.tzst、.txz，等多种压缩格式，不过目前尚不支持使用密码加密后的压缩文件。>> 查看详情

8、华为首家完成 5G 蜂窝低功耗高精度定位关键技术验证，可达 0.4 米以内

中国信息通信研究院 5G 推进组官方宣布，2023 年 10 月，在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为首家完成了 5G 蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证，包括基于 5G UL-TDOA 的控制面定位架构验证，以及在 LOS / NLOS 场景下，实现了普通 5G 手机终端和低功耗高精度定位（LPHAP）终端的亚米级精度定位。>> 查看详情

9、“中国首款商用可重构 5G 射频收发芯片”上架淘宝：售价 999999 元，只展示不卖

近日，一款名为“破风 8676”的 5G 芯片引发网友关注。这款芯片是“中国首款商用可重构 5G 射频收发芯片”，并以人民币 999999 元的价格上架淘宝商城。网友纷纷表示，这是“双十一”期间最“硬核”的国货。>> 查看详情

10、vivo Y100 手机发布：骁龙 695 搭配 5000mAh 电池，售价 1399 元起

vivo Y100 手机于 10 月 30 日下午正式发布，该手机搭载骁龙 695 处理器，售价 1399 元起。vivo Y100 提供星夜黑、璃光蓝、琉云青配色，采用琉璃质感工艺和 3D 曲面玻璃设计。该机正面配备 6.78 英寸居中单孔 OLED 曲面屏，支持 120Hz 刷新率。vivo Y100 搭载骁龙 695 处理器，提供 12GB+512GB 大内存版本，支持 12GB 运存拓展，官方宣称最高后台开启 37 个 App。>> 查看详情

11、苹果发布搭载 M3 系列芯片的全新 14/16 英寸 MacBook Pro 笔记本

苹果公司在 10 月 31 日召开的新闻发布会上，在发布 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款处理器的同时，还推出了全新的 MacBook Pro 产品。其中 14 英寸将会配备 M3 芯片，而 16 英寸将会配备 M3 Max 或者 M3 Pro 处理器。>> 查看详情

12、神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆，景海鹏、朱杨柱、桂海潮回家了

据央视新闻报道，神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆，安全降落在东风着陆场。10 月 31 日早些时候，神舟十六号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离，神十六航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮踏上回家之路。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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