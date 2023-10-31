收购 1 年缩水 55%，马斯克的 X 公司估值仅剩 190 亿美元

IT之家 10 月 31 日消息，《纽约时报》看到的内部文件显示，X 公司（前身为推特）周一向员工发放了股票补助，显示该公司的估值约为 190 亿美元（IT之家备注：当前约 1390.8 亿元人民币），比一年前埃隆・马斯克（Elon Musk）收购该公司时的 440 亿美元下降了约 55%。

马斯克在一年多前以每股 54.2 美元的价格收购了推特。这位科技亿万富翁后来表示，他为这个社交网络付出了过高的代价。今年 3 月，他在给员工的一封电子邮件中写道，他认为该公司的价值是 200 亿美元，称其为“反向创业公司”。

X 公司在新股票补助的文件中表示，股权将以每股 45 美元的形式提供给员工，这些股权是限制性股票单位（restricted stock units），员工可以随着时间的推移获得。该公司表示，员工仍将以每股 54.2 美元的现金支付方式获得之前管理层授予他们的任何未到期股份。

目前尚不清楚为什么股价没有与公司估值下降同样的百分比，不过 X 公司可能已经改变了流通股数量。

在拥有推特的一年里，马斯克对该公司和社交媒体平台进行了彻底改造。其最初的 7500 名员工中有超过 80% 已经辞职或被裁员，马斯克还改变了该服务的认证过程和内容审核规则。该公司的主要收入来源 —— 广告，在今年夏天在美国下降了近 60%。马斯克还为了支付收购费用，给该公司增加了数十亿美元的债务。

去年 11 月，马斯克曾开玩笑地说过买社交媒体公司要花多少钱，问道：“你怎么能在社交媒体上赚到一小笔财富？从一大笔开始。”

马斯克表示，他对该公司的未来仍然乐观。上周在庆祝收购一周年的公司会议上，他阐述了他认为 X 公司如何能够作为一个万能应用提供各种功能，包括约会服务和招聘服务。他对员工说：“我们正在迅速地将公司从它原来的样子 —— 推特 1.0—— 转变为一个功能全面的应用程序，在我们的系统上你可以做任何你想做的事情。”

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