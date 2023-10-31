供应链消息称苹果将升级 iPhone 16 Pro / Max 的长焦镜头

IT之家 10 月 31 日消息，根据 UDN 媒体从供应链渠道获得的最新消息，苹果目前正积极和多家供应商沟通，计划为明年推出的 iPhone 16 Pro 机型升级长焦镜头。

供应链消息称，苹果公司计划使用更先进的玻璃镜头模组，从而实现更薄、更轻的设计、更短的镜头，并能够改善光学变焦能力，不过该生产工艺比较复杂且前期产量不足，上线初期仅限于长焦镜头。

报道称苹果近日派代表访问了模压玻璃供应商豪雅（Hoya），IT之家注：豪雅是源自日本的跨国光学仪器制造商，其产品涵盖光罩等半导体设备、储存装置、眼镜与隐形眼镜、光学玻璃，乃至资讯系统、ASP 等资讯科技服务，同时身为世界透镜领导生产商之一而知名。

该媒体认为新款长焦镜头成本的提升，明年转嫁给消费者，暗示 iPhone 16 Pro 机型会进一步上调售价。

IT之家今年 9 月报道，博主 @数码闲聊站爆料，苹果正在考虑为明年的 iPhone 16（Pro）系列引入这套配置，包括 1/1.14"± 超级大底 + 1MG+7P 模造玻塑模组 + 潜望超长焦组合。

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