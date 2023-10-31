160MHz 大频宽 + 5400Mbps：H3C NX54 无线路由器 259 元探底（前 100 名 159 元）

H3C Magic NX54 无线路由器 发布于 2021 年 6 月，顶部具有 6 根高增益天线，支持 Wi-Fi 6，无线速率最高 5400Mbps，搭载高通芯片 IPQ5018，与小米 AX6000 路由器采用的是同款，发售价 549 元。

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H3C Magic NX54 路由器搭载高通企业级芯片 IPQ5018，与小米 AX6000 路由器采用的是同款。这颗芯片为双核架构 + 单核 NPU，支持并发 12 线程。

路由器每根天线均搭配一颗信号放大器，信号强度 5dB，保证了远程覆盖范围。

信号方面，H3C 此款路由器支持 160MHz 频宽，4K QAM 传输，MU-MIMO 技术，并且支持 Mesh 组网功能。

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