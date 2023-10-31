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提高 20%，苹果新 14/16 英寸 MacBook Pro 屏幕 SDR 峰值亮度 600 尼特

2023/10/31 10:59:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 31 日消息，根据官方发布的新闻稿，苹果公司今天发布 14/16 英寸 MacBook Pro 采用绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，提高 SDR 内容亮度 20%。

IT之家查询苹果 14/16 英寸 MacBook Pro 官方规格参数页面，显示参数内容如下：

  • XDR 亮度：1000 尼特持续亮度 (全屏)，1600 尼特峰值亮度 (仅限 HDR 内容)

  • SDR 亮度：600 尼特

苹果官网对屏幕的介绍如下：

Liquid 视网膜 XDR 显示屏是全球笔记本电脑中首屈一指的显示屏，持续亮度达 1000 尼特，显示 HDR 内容时峰值亮度更高达 1600 尼特，同时具有超高对比度、明艳色彩及出类拔萃的观看角度。显示 SDR 内容时亮度最高可达 600 尼特，比前代机型提升 20%。

这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时，实现极致专业便携体验，无论使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现，助用户随时随地展开工作。新款 MacBook Pro 今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。

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关键词：苹果MacBook Pro

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