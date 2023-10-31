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售价 1098 元，贝尔金在苹果官网推出 BOOST ↑ CHARGE™ PRO 二合一无线充电基座

2023/10/31 10:37:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 31 日消息，贝尔金近日在苹果线上商城推出新品，是一款支持 MagSafe 的 BOOST ↑ CHARGE™ PRO 二合一无线充电基座，共有木炭色和沙色两种颜色，售价为 1098 元。

IT之家在此附上苹果官网对这款产品的介绍如下：

Belkin BOOST ↑ CHARGE™ PRO 二合一无线充电基座 (支持 MagSafe) 为支持待机显示功能而设计，利用 MagSafe 进行充电时将 iPhone 横放，可为你带来全屏体验。

该基座能让支持 MagSafe 的 iPhone 以理想的观看角度放置，在床头柜、厨房台面或书桌上都非常好用。对于你使用这款 MagSafe 基座进行充电的每个地方，待机显示都会记住你相应的浏览偏好，无论是时钟、照片还是小组件。

这款格外便捷的充电基座能以 15 瓦的功率为 iPhone 15、iPhone 14 或其他支持 MagSafe 的机型提供快速无线充电，还能同时为 Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 9 或其他支持快速充电功能的 Apple Watch 表款快速充电。

亮点：

  • MagSafe 可顺畅对齐设备，以最高达 15 瓦的功率提供快速无线充电，让你体验便捷的充电操作，适用于 iPhone 15、iPhone 14 或其他支持 MagSafe 的机型

  • 可为 Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 9 或其他支持快速充电功能的 Apple Watch 表款快速充电

  • 设计精巧且可随意调节，让你能在 0 度至 70 度 之间选择理想的观看角度

  • 防滑加重底座，确保该基座可稳固放置

  • 优质的 USB-C 编织连接线和充电器，皆与充电基座颜色相宜，展现了浑然天成的设计

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关键词：贝尔金iPhoneApple Watch

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