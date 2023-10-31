售价 340 元，苹果推出深空黑色 2 米 USB-C 转 MagSafe 3 连接线

IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司在今天召开的“来势迅猛”主题活动中，在推出搭载 M3 系列芯片的 14/16 英寸 MacBook Pro 和新款 24 英寸 iMac 之外，还为现有连接线带来了新的“深空黑”颜色。

USB-C 转 MagSafe 3 连接线 (2 米) 在现有深空灰色、午夜色、星光色和银色四种颜色基础上，契合苹果最新推出的“深空黑”配色 MacBook Pro，为该连接线推出深空黑版本。

IT之家在此附上苹果官网对这款产品的介绍如下：

这款 2 米长的充电线拥有 MagSafe 3 磁力接头，有助于引导插头吸附至 Mac 笔记本电脑的充电端口。

将它与兼容的 USB-C 电源适配器搭配使用，即可通过电源插座便捷地为你的笔记本电脑充电，并充分发挥快速充电的优势。磁力连接足够牢固，大多数情况下不会意外断开。

但如果连接线被人绊到，插头则会轻易脱离，以确保你的 Mac 笔记本电脑稳稳留在原位。当电池充电时，LED 指示灯会变成琥珀色，电量充满后则变为绿色。连接线采用编织设计，经久耐用。

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