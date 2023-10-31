红魔 9 系列游戏手机现身 GeekBench：多核成绩 7214，骁龙 8 Gen 3 加持

IT之家 10 月 31 日消息，近日，一款型号为 NX769J 多次现身 GeekBench 跑分库，预计为即将发布的红魔 9 系列游戏手机。

▲ Geekbench 截图

在 Geekbench 6.1.0 版本中，该机型的多核成绩从几天前的 6700 分段提升至 7200 分以上，单核成绩由 2100 分段提升至 2293 分。最新测试机型搭载了刚刚发布的骁龙 8 Gen 3 处理器，CPU 由 1 个 3.30 GHz 核心 + 3 个 3.15 GHz 核心 + 2 个 2.96 GHz 核心 + 2 个 2.27 GHz 组成，此外该机还配备 16GB 大内存。

据IT之家此前报道，努比亚已经官宣红魔 9 系列手机搭载骁龙 8Gen 3 处理器，并且是首款搭载该处理器的电竞手机，号称“再次定义游戏性能天花板”。目前，努比亚和红魔官方均未公布新机的发布时间。

▲ 红魔 8 Pro，图源官网

作为配置参考，上一代的红魔 8 Pro 手机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器以及红芯 R2 自研游戏芯片，正面配备 6.8 英寸 UDC 屏下摄像全面屏，分辨率为 2480*1116，支持 120Hz 刷新率，配备 6000mAh 大电池及 80W 快充，后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素广角 + 200 万像素微距镜头。

关于红魔 9 系列游戏手机的具体发布时间，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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