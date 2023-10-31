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小米路由器 6500 Pro 今晚开卖：内置中枢网关，首发 699 元

2023/10/31 15:03:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，小米路由器 6500 Pro 今晚 8 点开卖，首发 699 元。据小米方面消息，这款路由器内置中枢网关，支持最新的 Wi-Fi 7 协议。

IT之家整理小米路由器 6500 Pro 规格如下：

小米路由器 6500 Pro 支持 5G 频段 4x4 160MHz 大频宽，双频 4K QAM 高阶调制技术，传输速率可达 6500 Mbps

配置方面，小米路由器 6500 Pro 搭载高通 4 核 A53 1.5GHz CPU，算力高达 13800DMips，搭配 1GB 大内存；采用全 2.5G 网口，支持双 WAN、LAN 口聚合，速度可达 5Gbps。

小米路由器 6500 Pro 内置 6 根隐藏式全向高增益天线，专业科学布局，避免天线摆放不合理影响信号；支持 LDPC 纠错算法，让信号覆盖更广，传输性能更强悍；还支持 Beamforming、IPv6、BSS Coloring、WPA3、双频合一。

小米路由器 6500 Pro 内置中枢网关，为全屋智能带来更快、更稳、更便捷的连接体验。

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关键词：小米路由器

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