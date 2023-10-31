铭凡樱花限定款 UM773 SE 迷你主机到手价 1879 元，搭载 R7 7735HS

IT之家 10 月 31 日消息，MINISFORUM 铭凡今年 3 月份推出了首款樱花季限定款 UM773 SE 迷你主机，搭载 R7 7735HS 处理器，准系统首发 2499 元，现价 2299 元，首购礼金 100 元，叠加 300 券 + 20 元补贴券，到手价 1879 元。

IT之家附铭凡樱花限定款 UM773 SE 迷你主机介绍如下：

UM773 SE 的外观采用了独特的樱花微浮雕设计和温柔浪漫的樱花粉色系。

UM773 SE 采用了 0.7L 迷你机身设计，搭载了 AMD R7 7735HS 处理器，配有 AMD Radeon 680M 核显。UM773 SE 同时拥有液金散热加持，支持 PCIe 4.0 大容量高速 SSD 和 DDR5 双通道内存，配备 Wi-Fi6 高速无线网络，搭载 USB 4 端口，支持三屏同显。

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