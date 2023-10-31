联想拯救者刃 7000K 2024 游戏电脑主机今日开售：i5-14600KF + RX 7600 版本 6499 元

IT之家 10 月 31 日消息，联想上周推出了搭载英特尔 14 代酷睿的拯救者刃 7000K 主机，10 月 31 日 20:00 正式开售。

IT之家汇总各配置如下，所有机型均采用了 16GB DDR5 内存、1TB 固态硬盘以及塔式风冷：

i7-14700KF / RTX 4070 Ti 版本 13599 元

i7-14700KF / RTX 4070 版本 11699 元

i7-14700KF / RTX 4060Ti 版本 9999 元

i7-14700KF / RTX 4060 版本 9199 元

i5-14600KF / RTX 4060 Ti 版本 9199 元

i5-14600KF /RX 7600 版本 6499 元

该机采用幻彩 Logo 设计，具有 1670 万色 ARGB LED 矩阵灯效，内置 12 颗灯珠的 RGB 风扇；采用 181W 的 CPU 塔式散热，支持 8 相高性能供电；内置 2 个 M.2 PCIe 4.0 固态硬盘插槽、4 个 SATA 扩展插槽以及 4 个 DDR5 内存插槽。

连接方面，该款主机支持 2.5G 有线网卡和 WiFi 6 连接，自带 8 个 USB-A 接口、1 个 USB-C 接口、耳机麦克风接口、HDMI 2.1 接口以及 3 个 DP 1.4a 接口。

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