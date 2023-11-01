消息称联想正联合 3 家设计公司开发 Tab Wear 时尚服装系列

IT之家 11 月 1 日消息，根据国外科技媒体 Windows Report 报道，联想目前正在和 3 家设计公司合作，开发名为 Tab Wear 的时尚服装。

目前掌握的消息称，Tab Wear 的定位并非单纯的时尚，而是融合时尚和实用。联想目前已经和 RANRA 、Kit Wan Studios 和 MAIUM 三家公司展开合作，设计打造出注重实用的潮牌服装。

IT之家从报道中获悉，Tab Wear 系列服装的概念为“me-time”，即联想对个人时间的诠释，它强调了“me-time”可以是移动的、便携式的、个性化的理念。

Lenovo x RANRA

RANRA 是一家总部位于伦敦和雷克雅未克的时尚品牌，专门生产过渡外套。该公司专注于自然和城市环境，采用可持续材料和工艺。

在本次和联想的合作中，该公司推出了一款高质量防风衣。这款风衣配有可折叠的平板电脑背带，专为帮助您在旅途中工作而设计，同时还能确保您的设备安全。它轻便、防风、防水，并配有隔离罩，有助于消除噪音，让您沉浸在自我时光中。

Lenovo x Kit Wan Studios

Kit Wan Studios 是一家中国香港地区的独立男装设计师，其灵感来自漫画、高科技、科幻和机械美学。

与联想合作创建的这款产品基于相同的原理，并包括一个可折叠的平板电脑背带。

Lenovo x MAIUM

MAIUM 是一个总部位于阿姆斯特丹的时尚品牌，将科技服装与时尚和创新设计融为一体。它专注于可持续发展和户外活动，创造出适合各种天气且实用的服装。

该品牌与联想合作，打造了一款适合个人时间的夹克。与其他两款时尚单品一样，这款夹克有一个前袋可存放你的平板或者手机，而且这款服装可以充气，并能充当吊床。

它的灵感源自大自然，承诺让您在处理日常任务或在公园放松时提供保暖。

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