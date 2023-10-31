英特尔 / 联想 / 爱奇艺合作，加速 AI 在应用端落地

IT之家 10 月 31 日消息，英特尔公司、联想集团、爱奇艺三方备忘合作发布会今日在北京举行。三家企业签署合作备忘录，旨在携手加速 AI 变革在应用端的落地，为用户带来全新的 AI 高级智能化体验

据介绍，三方的协作成功实现了更先进的硬件解码技术、智能预测和生成技术，以及 NPU 的支持。这些创新技术使得联想的 AI PC 能够提供沉浸式视频流体验和卓越的显示、音频效果。在获得更优性能的同时，也实现了出色的功耗优化。联想的 AI PC 不仅拥有强大的计算能力，还能够为用户节省能源，实现绿色环保的目标。

早在今年 6 月，英特尔、联想和爱奇艺三方就发起合作，探讨了打造沉浸式流媒体新体验的解决方案，联想基于英特尔 Meteor Lake 新平台的开发设备，目前已经运用于功能开发及调优测试，并在超分、弹幕性能优化等增强用户体验方面取得良好的效果。

此次签署备忘录，三方将继续在利用 AI 技术实现 MEMC、NPU 上运行的手势控制以及有关的功耗优化方面展开深度合作。此前，爱奇艺还分别与英特尔公司发起了视频社交领域深化战略合作，与联想集团联合打造品质内容，优化娱乐视听体验等方面的合作。

据IT之家此前报道，英特尔将在 12 月 14 日推出酷睿 Ultra 移动处理器，该系列处理器集成 NPU，PC 进入 AI 时代。

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