微博宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示

IT之家 10 月 31 日消息，微博官方今日发布公告，宣布将于近期引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示。

当然，微博官方也提到，对于未登录的游客用户、未通过真实身份信息验证的用户、行为异常用户以及近期因不友善行为被处置的用户，禁止查看其他用户前台实名信息。

为营造安全、文明、和谐的网络生态环境，增强平台头部“自媒体”账号的可信度及权威性，站方将于近期引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示，以此进一步规范“自媒体”账号运营管理，更便于公众为社会公共利益实施监督。具体说明如下：

1. 站方将于近期引导社会时事、军事、财经、法律、医疗等专业领域 100 万粉丝以上的“自媒体”账号填写实名信息，后续将逐步扩大到相关领域 50 万粉丝以上的“自媒体”账号，经用户同意后进行前台实名展示。

2. 普通用户及以个人日常生活分享为主的领域账号不受前台实名展示的影响。

3. 用户填写实名信息后，将在个人资料页展示用户的真实姓名。对于未登录的游客用户、未通过真实身份信息验证的用户、行为异常用户以及近期因不友善行为被处置的用户，禁止查看其他用户前台实名信息。

4. 站方将通过私信告知需进行前台实名展示的用户，用户可通过私信链接引导进行前台实名信息填写。

5. 接收到私信引导但未进行前台实名信息填写的用户，其账号的流量和收入将受到部分限制，包括推荐流展示限制、热搜展示限制、广告分成限制、打赏收入限制等。

各平台的头部“自媒体”大 V 因其拥有的社会影响力，在讨论社会时事热点时，具有远超普通用户的舆论引导作用，而前台实名的实施正是为了推动大 V 承担起与话语能量相匹配的责任，从而进一步推进网络舆论生态治理。后续，站方将不断优化并完善前台实名展示流程及规则，在压实平台主体责任的同时积极提升用户体验。同时，站方也感谢广大用户对前台实名的积极支持与配合，微博愿与各界力量携手，共同营造清朗的网络空间。