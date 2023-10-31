小米宣布 HyperOS 澎湃系统内置 32 位 App 转译器，性能反而比上一代原生支持的表现更好

IT之家 10 月 31 日消息，小米张国全今日发文称，小米 14 搭载的 CPU 虽然仅支持 64 位架构，但 HyperOS 通过内置 32 位转译内核的方式让用户在新设备上无缝运行 32 位应用。

简单来说，小米 13 可以通过 CPU 小核原生运行 32 位应用，而小米 14 凭借译码器可以在大核上运行 32 位应用，所以哪怕 CPU 不支持 32 位但依然实现了 32 位应用的兼容支持，而且性能反而更好了。

除此之外，小米工程师分析了每年不兼容的三方应用，发现有一大类三方应用修改的内容都比较相似、在应用适配新系统前会出现种闪退和无法使用的问题，因此自研了一套 CompatEngine 引擎，可以不依赖三方应用开发者主动做兼容适配第三方应用，经验证目前超过 90% 未适配应用均可正常使用。

根据小米官方公布的澎湃 OS 发版时间，国内机型最早今年 12 月开始推送正式版，国际版机型将于 2024 年第一季度推送正式版，而关于澎湃 OS 的更多信息可见IT之家此前报道。

一、手机 / 平板

1、正式版计划

第一批机型（预计 2023 年 12 月至 2024 年 1 月开始陆续推送）

Xiaomi 14 Pro（厂包搭载）、Xiaomi 14（厂包搭载）、Xiaomi MIX Fold 3、Xiaomi MIX Fold 2、Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13、Xiaomi Pad 6 Max 14、Xiaomi Pad 6 Pro、Xiaomi Pad 6、Redmi K60 至尊版、Redmi K60 Pro、Redmi K60

2、开发版计划

第一批机型（预计 2023 年 11 月中下旬开始陆续推送）

Xiaomi 14 Pro、Xiaomi 14、Xiaomi MIX Fold 3、Xiaomi MIX Fold 2、Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13、Redmi K60 Pro、Redmi K60

后续批次机型（推送时间待定）

Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12、Redmi K50 至尊版、Redmi K50 电竞版、Xiaomi 12S Ultra、Xiaomi 12S Pro、Xiaomi 12S、Xiaomi 12 Pro 天玑版、Redmi K50 Pro、Redmi K50、Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 后续批次信息会在本公告持续更新，敬请关注。

二、电视

电视适配机型（预计 2023 年 12 月开始陆续推送）

小米电视 S Pro 65 Mini LED

小米电视 S Pro 75 Mini LED

小米电视 S Pro 85 Mini LED

三、其他产品

1、手表适配机型

Xiaomi Watch S3（厂包搭载）

2、摄像机适配机型

小米智能摄像机 3 Pro 云台版（预计 2023 年 12 月开始推送）

3、音箱适配机型

Xiaomi Sound 音箱（预计 2023 年 12 月开始内测）

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