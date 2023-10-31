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小米 / 红米 11.11 好价汇总：K60 16G 版跌破两千，小米水壶 39.9 元十万台

2023/10/31 17:15:33 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

手机好价：

Redmi K60 系列 今日 16G 版叠加优惠券 + 20 元补贴券，到手价为 1979 元起：

京东 Redmi K60 手机 16GB+256GB1979 元直达链接京东 Redmi K60 手机 16GB+512GB2179 元直达链接

Redmi K60 至尊版系列 2599 元起，全系直降 200 元，京东自营支持 3 期免息。

京东 Redmi K60 至尊版 16GB+256GB 天玑 9200+ 券后 2599 元领 100 元券

小米 Redmi Note 11T Pro 手机搭载天玑 8100 处理器 + LCD 旗舰直屏，12+256G 版本直降至 1199 元，叠加 20 元补贴券，今日仅需 1179 元。

京东 Redmi Note11T Pro 手机 12GB+256GB1179 元直达链接

路由器好价：

Redmi AX6000 路由器发布于 4 月 5 日，8 数据流 / 4 核处理器，6000M 无线速率，官方定价为 499 元。今日折后仅需 359 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东小米 Redmi AX6000 路由器京东自营券后 359 元直达链接

小米路由器 7000 开售于 5 月 9 日，这款路由器搭载了高通的 IPQ 9554 处理器，配备 1GB 内存 + 128MB 闪存，配备 4 个 2.5G 网口，发售价为 799 元。今日折后仅需 659 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东小米 路由器 70004 个 2.5G 网口 + USB 3.0659 元直达链接

家电好价：

米家空调巨省电 1.5 匹 KFR-35GW / N1A1 发布于 2022 年 9 月 30 日，上市定价为 2599 元，今日折后仅需 1409 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东小米 巨省电系列空调 1.5 匹 KFR-35GW / N1A1 新一级能效以旧换新 1409 元直达链接

米家冰箱 十字 521L 超薄全嵌款，多重优惠叠加后仅需 2459 元：点此查看

京东小米 嵌入式十字冰箱 521LBCD-521WMBI2999 元直达链接

小米电视新品 S Pro 85 英寸采用 MiniLED 显示技术，1440 独立背光分区，2400 尼特峰值亮度，定价 9999 元。

叠加售价下方 1420 元限时券 + 580 元 PLUS 补贴券，实付 7999 元即可入手：

京东小米电视 S Pro 85 寸 Mini LED7999 元直达链接

米家 2 代全能扫拖机器人，今年 8 月中旬开售，官方定价 3499 元，今日折后仅需 2299 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东小米 米家全能扫拖机器人 2 扫拖洗烘一体 2499 元领 200 元券

米家空气净化器 4 Pro 发布于 2021 年 9 月 8 日，上市价为 1499 元，今日折后仅需 789 元，具体购买步骤详见：点此查看

京东米家 小米空气净化器 4Pro3 期免息 789 元直达链接

2022 年 9 月份，小米推出了米家全效空气净化器 Ultra，零售价 5499 元，首发价 4799 元。今日折后仅需 3839.05 元，具体购买步骤详见：点此查看

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小米 1A 米家电水壶日常售价 69 元，今日晚 8 点起，京东自营 11.11 狂促直降至 39.9 元探底好价，具体购买步骤详见：点此查看

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  • 京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

  • 天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元点此抽红包（每天抽一次）

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关键词：小米红米

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