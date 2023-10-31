小米 Redmi AX5400 路由器开启双 11 优惠：高通 3 核处理器，到手价 239 元

IT之家 10 月 31 日消息，今晚 20:00 是双十一第一波热潮，一大批新品也选择赶在这个时间开售，还有部分经典产品也开启了降价促销。

小米去年三月推出的 Redmi 路由器 AX5400（首发价 379 元）今晚开启大促，今天 20 点叠加 200 减 20 津贴，晒单赠 2000 京豆，折后价 239 元。

Redmi 路由器 AX5400 支持 160MHz 频宽，配备独立 NPU，采用高通 3 核芯片，512MB 内存。

该路由器拥有 6 路信号放大器，支持与小米 / Redmi 路由器进行 Mesh 组网，最高 248 台载机量，当然也支持米家 App。

该路由器尺寸为 284mm x 186mm x 186mm，通体白色设计，支持游戏增强、网游加速器等。

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