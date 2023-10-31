小米 14 Pro 手机推送 HyperOS 1.0.10.0 系统更新，支持 LHDC 耳机连接

IT之家 10 月 31 日消息，据 @i 冰宇宙 发布微博，小米今日向小米 14 Pro 手机推送了 HyperOS 系统更新，版本号 1.0.10.0.UNBCNXM，更新包大小 418MB，主要支持了 LHDC 耳机连接，并且修复了多个系统问题，以下附更新详情：
新增支持 LHDC 耳机连接
优化亮度阶梯连续性问题，滑动控制亮度更平滑
修复偶现蓝牙设备控制播放不及时的问题
修复熄屏显示场景偶现刷新率不变化的问题
修复偶现无线充电失效问题
小米在本月 26 日推出了小米 14 系列手机，并推出全新的小米澎湃 OS（HyperOS）操作系统，其中小米 14 Pro 手机起售价 4999 元。
IT之家附小米 14 Pro 手机参数信息：
小米 14 Pro 首发高通骁龙 8 Gen 3 移动处理平台，配备 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，还有环形冷泵散热，独立安全芯片。该机内置了 4880mAh 硅碳负极电池，配备两颗澎湃 P2 快充芯片以及一颗澎湃 G1 电池管理芯，支持 120W 快充和 50W 无线快充；支持 Wi-Fi 7、红外遥控、USB 10Gbps、立体声双扬声器、独立隐私防漏音听筒、4 麦克风阵列、1016 X 轴线性马达，支持 IP68 防水防尘。
显示方面，该机采用了 6.73 英寸 OLED 等深四曲屏，应用华星 C8 发光材料，局部峰值亮度可达 3000nit，还有 3200×1440 分辨率、12bit 色深、1−120Hz LTPO 无级高刷，支持类 DC 调光和 1920Hz 高频 PWM 调光，并且首发小米龙晶玻璃盖板。
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