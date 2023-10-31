小米 14 Pro 手机推送 HyperOS 1.0.10.0 系统更新，支持 LHDC 耳机连接

IT之家 10 月 31 日消息，据 @i 冰宇宙 发布微博，小米今日向小米 14 Pro 手机推送了 HyperOS 系统更新，版本号 1.0.10.0.UNBCNXM，更新包大小 418MB，主要支持了 LHDC 耳机连接，并且修复了多个系统问题，以下附更新详情：

新增支持 LHDC 耳机连接

优化亮度阶梯连续性问题，滑动控制亮度更平滑

修复偶现蓝牙设备控制播放不及时的问题

修复熄屏显示场景偶现刷新率不变化的问题

修复偶现无线充电失效问题

▲ 图源 @i 冰宇宙

小米在本月 26 日推出了小米 14 系列手机，并推出全新的小米澎湃 OS（HyperOS）操作系统，其中小米 14 Pro 手机起售价 4999 元。

IT之家附小米 14 Pro 手机参数信息：

小米 14 Pro 首发高通骁龙 8 Gen 3 移动处理平台，配备 LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，还有环形冷泵散热，独立安全芯片。该机内置了 4880mAh 硅碳负极电池，配备两颗澎湃 P2 快充芯片以及一颗澎湃 G1 电池管理芯，支持 120W 快充和 50W 无线快充；支持 Wi-Fi 7、红外遥控、USB 10Gbps、立体声双扬声器、独立隐私防漏音听筒、4 麦克风阵列、1016 X 轴线性马达，支持 IP68 防水防尘。

显示方面，该机采用了 6.73 英寸 OLED 等深四曲屏，应用华星 C8 发光材料，局部峰值亮度可达 3000nit，还有 3200×1440 分辨率、12bit 色深、1−120Hz LTPO 无级高刷，支持类 DC 调光和 1920Hz 高频 PWM 调光，并且首发小米龙晶玻璃盖板。

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