荣威 D7 将于 11 月 8 日上市：定位中高级轿车，可选纯电 / 插混

IT之家 10 月 31 日消息，荣威 D7 将于 11 月 8 日上市，目前新车已经正式下线且已到店。

作为荣威 D 家族系列首款车型，新车采用全新造型设计，提供纯电及插混两种动力可选。

荣威 D7 EV 基于上汽星云纯电专属平台打造，定位中高级纯电轿车；而荣威 D7 DMH 定位中高级超混轿车，将会是为首款落地应用 DMH 超级混动系统的战略车型。

荣威 D7 长宽高分别为 4890/1872/1510mm，轴距为 2810mm。

外观方面，荣威 D7 采用全封闭式前脸，还有类似非凡 F7 的分体式大灯，上部分是简约的日间行车灯，下部分是远近光一体的 LED 灯组。

新车采用了环抱式座舱，内饰颜色以米白色为主色调，更显干净、简洁。此外，新车还搭载双联屏设计和双色拼接的双辐式方向盘。

动力方面，荣威 D7 EV 采用 155kW 后置电机，百公里加速时间 6.3s，CLTC 综合续航为 510km 和 610km。

荣威 D7 DMH 搭载了 1.5L 混动专用发动机，热效率超过 43%，馈电油耗 4.3L / 100km，配备 21.4kWh 电池，CLTC 纯电续航 125km，综合续航里程 1400km。

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