上汽荣威 D7 EV 纯电轿车外观曝光，预计年内上市

IT之家 7 月 24 日消息，今日 @42 号车库、@吴佩 等多位汽车博主放出了上汽荣威 D7 EV 的实拍照。

据介绍，荣威计划在 3 年内推出 8 款新能源车型，而 D7 系列是第一款，这也是荣威首款双动力布局中大型轿车。IT之家查询发现，该系列车型分为两个版本，纯电版本叫 D7 EV，混动版本叫 DMH，均将会在今年年内上市。

该车型基于星云平台开发，采用全新极具未来感的设计语言，例如全封闭式前脸设计和分体式大灯。

尺寸方面，荣威 D7 EV 车身长宽高分别为 4890*1872mm*1510mm，轴距为 2810mm。上汽设计部总监邵景峰介绍称：荣威 D7 EV 的主灯罩盖区域匹配面差可以做到极限 2mm 左右； A 柱和前风挡之间的匹配面差做到了同级别最低；采用了宽车肩的设计，既显优雅，又增加了空气动力学性能。

配置方面，荣威 D7 EV 搭载升级的全新魔方电池、VGA 六合一电驱全新三电技术，配备了绕车超声波雷达 + 4 环视摄像头的感知硬件，还有全景天窗、常规 ACC 等，后备箱总容积达到 447L。

这款车型可以按续航分为 510 km（17 英寸轮圈 + 磷酸铁锂电池）和 610 km（18 英寸轮圈 + 魔方三元锂）两种版本，配备 145kW 单电机后驱系统，零百公里加速 6.3 s。

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