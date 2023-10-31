11.11 巅峰秒杀 28 小时：小米 Redmi K60 16G 版手机 1879 元破冰新低，三星 S23 Ultra 重回 5999 元探底好价

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小米 / Redmi

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小米 14 系列新品现货开售，京东自营支持 24 期免息，以旧换新至高补贴 1400 元：

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WPS 超级会员 2 年套餐 11.11 秒杀价 160.2 元，下单 2 件可参与京东每满 299-50 元跨店满减。

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