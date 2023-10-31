京东补贴低至 2400 元：小米新品 521L 嵌入式冰箱 8 折狂促

小米“米家冰箱 十字 521L 超薄全嵌”官方定价 3699 元，首销价 2999 元。

此款可用 PLUS 会员 11.11 超级补贴 3500-280 元家电券（需加购 1 元凑满原价 3500 元）。

叠加京东 200-20 元补贴：点此领取。

再领 1000-100 元京东家电补贴券：点此领券。

京东通过以旧换新下单，目前再补贴 100 元。

晒单再返 100 元京豆，此项需联系客服。

多重优惠叠加后仅需 2999+1-280-20-100-100-100=2400 元，支持 6 期免息：

每日还可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用，结算省上加省：点此抽取。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

老京东 PLUS 会员还可领取 1200-50 元全品券（非常难抢，抢到后有效期 24 小时），理论上叠加后仅需 2409 元：点此领券。

领券后，未叠加依旧换新优惠，实付 2599 元（晒单返 100 元京豆折合 2499 元）：

叠加以旧换新优惠，实付 2500 元（晒单返 100 元京豆折合 2400 元），优惠明细：

官方简介

据介绍，这是小米首款嵌入式冰箱，拥有“真嵌入”设计，左右空间小于 5mm ，可确保贴墙开门不受限。

此外，它还采用了全新薄壁技术，占地更小容量更大，同时有着 521 升 18 格分区，采用治愈系冰羽白面板，支持三档变温模式，还有干湿可调空间，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看详情。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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