京东百亿补贴：Apple Watch S9 手表 2358 元限时速抢（立砍 641 元）

苹果 Apple Watch Series 9 智能手表 于 2023 年 9 月发布，发售价为 2999 元起。

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据介绍，Apple Watch Series 9 智能手表配备了全新的 S9 SIP，配有 56 亿个晶体管，其数量比 Series 8 多出 60%，而且 GPU 性能快 30%。

S9 SIP 配备神经引擎，机器学习的速度是前代的两倍，运行 Transformer 模型推理能力准确能力提高 20%。

续航方面，苹果表示满电情况下可以续航 18 小时。

苹果表示 Apple Watch Series 9 进一步增强了 Siri 对健康数据的支持。

Siri 方面，苹果表示 Siri 请求现在在设备上处理，现在更快，更安全。

Series 9 配备第二代超宽带芯片，可以为具有新芯片的 iPhone 提供精确定位。

屏幕方面，Apple Watch Series 9 屏幕户外峰值亮度为 2000nits，是 Series 8 的两倍。

在手势方面，苹果引入了全新的双击手势，用户使用食指和拇指一起，Apple Watch Series 9 就识别用户手势实现某些操作。

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