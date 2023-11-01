苹果新款深空黑色 MacBook Pro 评论汇总：更耐指纹

IT之家 11 月 1 日消息，苹果在昨日召开的“来势迅猛”主题活动中，为 14/16 英寸 MacBook Pro 带来了全新的“深空黑”色颜色。或许不少用户认为这种颜色会非常吸指纹，不过根据现场多家媒体的测试，吸指纹现象要比预期的低很多。

The Verge 的丹・塞弗特（Dan Seifert）表示：

我专门花了大约 30 秒的时间，来触摸新的“深空黑”色 MacBook Pro 型号，实际上它上面的指纹要比我预期的少很多，但实际耐用性，还需要后期进一步评测。

Six Colors 主编贾森・斯内尔（Jason Snell）表示：

我把油腻的手指放在一台“深空黑”色 MacBook Pro 上，实际表现来看，更耐指纹和其它污迹，符合苹果公司的官方宣传。 不过我并不想夸大这项功能，你依然会看到指纹，只是没有那么明显。这对于午夜黑版本 MacBook Air 等产品来说，有较大的改进。 同样我需要警告的是，你不要对“深空黑”感到太兴奋，实际上是深灰色的，只是比现有的“深空灰”颜色更深一些而已，依然是闪亮的金属灰色。

Brian Tong 的演示视频：

MobileSyrup 的帕特里克・奥罗克 (Patrick O'Rourke) 表示

我的手指非常油腻，我在体验区花了几分钟试图涂抹“太空黑”颜色，但失败了。

Gizmodo 的凯尔・巴尔 (Kyle Barr) 表示：

我确实有机会将我脏兮兮的手放在最新的配备 M3 的 MacBook Pro 上，但是我没有在表面上看到很多残留的污迹，而且没过多久，苹果员工就介入了用手中的超细纤维布去除任何难以控制的污渍，因此需要在受控环境之外进行测试。

XDA 的 Brady Snyder 表示：

尽管 M3 MacBook Pro 的变化主要是内部变化，但有一种名为“太空黑”的新颜色。它的实物看起来比苹果发布会上的要好，但它仍然不是黑色的。 它仍然与我们在 2000 年代中期的聚碳酸酯 MacBook 上看到的黑色相去甚远。正如您在下面的照片中看到的，这款 MacBook 可以根据照明条件看起来更亮或更暗，很像苹果的午夜配色。然而，与这种颜色相比，MacBook Pro 似乎确实不太容易指纹。

关于“深空黑”色 MacBook Pro，IT之家在此附上苹果官方对其描述如下：

搭载 M3 Pro 及 M3 Max 的 MacBook Pro 提供深空黑色外观，以令人惊艳的新配色让专业级设备一望便知。这种外观采用了开创性的化学成分，形成阳极氧化涂层，大幅降低碳足迹。M3 Pro 和 M3 Max 机型还提供银色外观，搭载 M3 芯片的 14 英寸 MacBook 提供银色和深空灰色外观。

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