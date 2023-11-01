苹果 macOS Sonoma 隐藏特性：Notes 支持链接应用内笔记

IT之家 11 月 1 日消息，根据国外科技媒体 9to5Mac 报道，苹果公司今年 9 月正式发布的 macOS Sonoma 系统中，在“备忘录”（Notes）应用中隐藏了一项新特性：可以链接到应用中的其它笔记。

苹果公司在升级 macOS Sonoma 之后，让其“备忘录”也获得了 iOS / iPadOS 17 的这项新特性，用户只需要在笔记过程中按下 Command+K 组合键即可。

IT之家在此附上简要操作步骤如下：

1. 将光标插入您想要显示笔记链接的位置。

2. 有 3 种插入方式：按下 Command+K 组合键；点击菜单栏选择编辑和添加按钮；右键单击（或用两根手指点击），然后选择“添加链接”。

3. 开始输入您想要链接的注释的名称。

4. 选择注释。默认情况下，该链接将列出注释名称。您可以选择取消选中“使用注释名称”并在“名称”字段中输入您自己的笔记名称。

5. 选中想要链接的笔记。

需要注意的是，macOS Sonoma 上“备忘录”应用中还包括一个带有链接图标的按钮，称为“添加链接”（Add a Link）。用户点击之后，可以添加到其他应用程序的链接，例如“短信”中的对话，但是目前并没有专门的按钮用于添加指向应用内笔记的链接按钮。

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