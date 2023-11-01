星闪联盟又一新品：雷柏 4K 无线 + 8K 有线电竞游戏技术发布

IT之家 11 月 1 日消息，PC 外设品牌雷柏宣布推出 4K 无线 + 8K 有线电竞游戏技术：

8000Hz 有线回报率，最快 125μs（0.125ms）响应速度。

4000Hz 无线回报率，最快 250μs（0.25ms）响应速度。

据介绍，4KHz 无线回报率，支持 250μs（0.25ms）/0.5ms / 1ms / 2ms / 4ms / 8ms 响应速度切换。

8KHz 有线回报率，支持 125μs（0.125ms）/250μs（0.25ms）/0.5ms / 1ms / 2ms / 4ms / 8ms 响应速度切换。

同时，雷柏将开放无线游戏鼠标 DIY 键“回报率切换”模式，兼容不同使用场景实际体验。

雷柏于 2021 年公布外设技术“+”计划，2022 年加入星闪联盟。雷柏表示，将与市面上各大高端品牌芯片深度协作，在低延迟、抗干扰、远距离、长续航的特性基础上，超越目前 4K 无线回报率的底层算法。

IT之家注：星闪 NearLink 是一种专门用于短距离数据传输的新型无线通信技术。它对标蓝牙和 Wi-Fi 等传统技术，实现了速率、时延、传输距离、安全性、可靠性的全面提升，华为、海康威视、比亚迪等均为星闪联盟成员。

雷柏还将发布微型 nano 4K 电量显示接收器，在更小的 nano 接收器上实现全功能，4000/2000/1000/500/250/125Hz 回报率一体式。

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