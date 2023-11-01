国内首个电力鸿蒙 OS：南方电网与华为推出电鸿物联操作系统

IT之家 11 月 1 日消息，10 月 31 日，由中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）及开放原子开源基金会共同主办、南方电网数字电网研究院有限公司承办、华为技术有限公司协办的“电鸿物联操作系统发布会”在北京国家会议中心举办，国内首个电力物联操作系统（电力鸿蒙 OS）发布。

▲ 图源南方电网公司

据介绍，此前国内物联操作系统呈现“碎片化”特征，种类多，协议、规格、安全性不一致，业务单一、场景单一，不支持多业务、数据共享，不能即插即用。

电力鸿蒙 OS 首次实现一套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，实现设备即插即用、海量数据互联互通，为未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了一套电力物联操作系统，填补该领域国内空白。

南方电网公司表示，电力鸿蒙 OS 可应用于“发、输、变、配、用”等电力生产各个环节，比如新能源并入电网背后是海量的数据分析与处理，而电力设备终端监测、采集数据后，数据通过统一的通信协议在网络上进行交互，可有效提高数据处理能力，保持用电量和发电量的动态平衡。

电力鸿蒙 OS 的推广使用将为基层运维人员减负，以设备系统升级为例，借助电力鸿蒙 OS 可维可测的能力，作业人员通过管控平台可直接远程对设备批量升级，平均升级时间从 3 小时缩短到 20 分钟，效率与安全性大大提高。

IT之家从发布会获悉，目前已有超过 100 个伙伴加入电鸿物联产业链生态，涵盖国内主流芯片、模组、终端厂商，预计 2024 年底产业链将拓展到 900 多个子类设备，实现输变配领域 135 万个物联终端全覆盖，到 2025 年底覆盖终端规模可超亿级。

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