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首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

华为余承东：目前已有 98 款华为产品可升级至鸿蒙 HarmonyOS 4 系统

2023/10/30 16:32:23 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 10 月 30 日消息，在今天下午华为官方宣布鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿之后，华为常务董事、终端 BG CEO、汽车智能解决方案 BU 董事长余承东在微博发文宣布，HarmonyOS 4 已经成为史上升级速度最快的 HarmonyOS 版本

余承东表示，目前已经有 98 款华为产品可以升级，很快会有更多的产品加入 HarmonyOS 4 大家庭，但并未提及都有哪些产品。

经IT之家查询发现，目前官网显示的 HarmonyOS 4 支持机型分为两批：8 月 4 日获得更新升级的产品，以及 9-12 月期间获得更新升级的产品。

而在余承东的微博评论区中，也有大量网友许愿为更多机型提供升级，包括 Mate 20 Pro、P30 系列、Watch GT 3 Pro、Watch GT 2 Pro 等产品，其中 P30 系列的呼声占大多数，@华为终端客服 在评论区回复的大多数都是“暂时没有获得准确消息”。

在这次之前，HarmonyOS 4 在 9 月 25 日的升级设备数达到 6000 万，意味着该系统仅用时 35 天便新增了 4000 万设备，平均每天增加 114 万设备

相关阅读：

华为鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿，35 天新增 4000 万设备

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关键词：华为 手机鸿蒙Harmony OS 4鸿蒙

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