华为鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿，35 天新增 4000 万设备

IT之家 10 月 30 日消息，华为官方宣布鸿蒙 HarmonyOS 4 升级设备数量突破 1 亿。IT之家注意到，HarmonyOS 4 在 9 月 25 日的升级设备数已达 6000 万，仅用时 35 天便新增了 4000 万设备，平均每天增加 114 万设备。

鸿蒙 HarmonyOS 4 于 8 月 4 日正式发布，为手机 / 平板增加了一个全新功能“实况窗”，为手表添加了“弦月窗”。用户可以在屏幕左上角、锁屏界面实时显示应用的信息，并且可在胶囊和卡片之间切换。

鸿蒙 HarmonyOS 4 还对一些效率工具进行了改进：

超级中转站支持更多应用，双指长按轻松提取文本、图片并拖入中转站；

超级桌面拓展更多场景，不仅支持手游流转智能座舱屏幕，也能支持无人机航拍画面流转至智能座舱；

演示批注功能让 HUAWEI M-Pencil 秒变白板笔，共享内容可圈可点可标注。

此外，小艺语音助手进行 AI 大模型升级，支持生成复杂场景、快速摘要、文字创作、自然对话、看图说话、图片二创、随口记事提醒、场景化服务组合等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。