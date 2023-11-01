双金标认证/-43dB 降噪：漫步者 W820NB 降噪耳机 269 元大促新低

漫步者去年 9 月推出 W820NB 双金标版降噪耳机，上市定价 399 元。

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漫步者 W820NB 双金标版耳机采用创新专利技术耳套，官方声称在同样声音效果下，让戴眼镜用户具有同不戴眼镜的用户一样的零压感舒适感觉。漫步者 W820NB 双金标版耳机拥有活力橙、柳芽青、湖光蓝、雅典灰、云岩白多款配色，潮流百搭。

漫步者 W820NB 双金标版耳机通过有线 Hi-Res Audio 及无线 Hi-Res Wireless 双金标认证，高频频宽可延展至 40KHz。该耳机搭载 LDAC 高清编解码技术，传输带宽达 990kbps。

漫步者 W820NB 双金标版耳机内置 40mm 驱动单元，支持主动降噪，降噪深度至-43dB。同时，漫步者 W820NB 双金标版耳机拥有环境声监听模式，支持 AI 通话降噪。漫步者 W820NB 双金标版耳机支持蓝牙 5.2，游戏模式下延迟低至 0.08s。

在 Edifier Connect App 中，用户可查看耳机电量，并设置 EQ 选择、定时关机、提示音量大小、睡眠音乐等功能。

IT之家了解到，漫步者 W820NB 双金标版耳机在关闭降噪下，可提供约 50 小时续航时间。开启降噪模式，可提供约 34 小时续航时间。官方声称“充电 10 分钟，使用 7 小时”。

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