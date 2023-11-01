vivo 发布自研通用 AI 大模型蓝心大模型，包含十亿、百亿、千亿三个参数量级

IT之家 11 月 1 日消息，在 2023 vivo 开发者大会上，vivo 正式发布了旗下的自研通用 AI 大模型矩阵 —— 蓝心大模型。

据 vivo 介绍，蓝心大模型将包含十亿、百亿、千亿三个参数量级共 5 款，全面覆盖核心场景，模型能力行业领先。vivo 认为，真正好的自研大模型有 5 点 —— 大而全、算法强、真安全、自进化、广开源。

其中，10 亿级别的两款模型的第一款是 70 亿级别的蓝心大模型 7B，这是面向手机打造的端云两用模型，vivo 称在语言理解、文本创作等场景下表现非常优秀。另一个是 10 亿级别的蓝心大模型 1B，这是面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化的文本总结、摘要等能力，处理过程准确又安全。

百亿级别的大模型是 700 亿的蓝心大模型 70B，这是面向云端服务的主力模型，在角色扮演、知识问答等场景下表现优异。据官方介绍，截止十月，其综合能力在 SuperCLUE、C-Eval、CMMLU 等三大榜单，国内排名第一 。

千亿级别的则包含两款千亿参数模型 ——1300 亿和 1750 亿大模型 ，能以更丰富的知识量带来更加专业极致的智能体验。

据 vivo 称，蓝心大模型将于明年跟大家见面。

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