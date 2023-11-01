3395 传感器 + 凯华 / 环诺微动：VGN F1 系列鼠标 11.11 大促立减 80 元

VGN 蜻蜓 F1 系列电竞鼠标发布于 2023 年 3 月份，首发价 199 元起。
原相 PAW3395 传感器 + 凯华黑金曼巴 / 环诺冰梅粉微动 + 有线 / 无线双模，对称型模具。
京东 11.11 大促期间，VGN 官方开启促销活动：
VGN F1 Pro 首发价 199 元，下单立减 51 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 158 元。
满 200-20 元补贴券：点此领取。
VGN F1 Pro Max 首发价 239 元，下单立减 54 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 195 元。
VGN F1 MOBA 首发价 239 元，下单立减 54 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 195 元。
上述 3 款具体参数可见下图：
以“蜻蜓 F1 Pro Max 鼠标”为例，搭载 PAW 3395 传感器，支持 26000 高 DPI。
配备 Nordic 52840 芯片 + 凯华黑金曼巴微动（官方宣称 9000 万次寿命）+ 凯华 GE2.0 滚轮 + PTFE 脚贴，重量仅 55g。
支持 2.4G 无线和有线两种连接模式，连续使用续航 130 小时。
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