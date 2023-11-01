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3395 传感器 + 凯华 / 环诺微动：VGN F1 系列鼠标 11.11 大促立减 80 元

2023/11/1 13:09:23 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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VGN 蜻蜓 F1 系列电竞鼠标发布于 2023 年 3 月份，首发价 199 元起。

原相 PAW3395 传感器 + 凯华黑金曼巴 / 环诺冰梅粉微动 + 有线 / 无线双模，对称型模具。

京东 11.11 大促期间，VGN 官方开启促销活动：

VGN F1 Pro 首发价 199 元，下单立减 51 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 158 元。

京东 VGN F1 ProNordic 52833 芯片券后 158 元领 10 元券

VGN F1 Pro Max 首发价 239 元，下单立减 54 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 195 元。

京东 VGN F1 Pro MaxNordic 52840 芯片券后 195 元领 10 元券

VGN F1 MOBA 首发价 239 元，下单立减 54 元，领取满 199-10 元券，叠加 20 元补贴券，实付 195 元。

京东 VGN F1 MOBANordic 52840 芯片券后 195 元领 10 元券

上述 3 款具体参数可见下图：

以“蜻蜓 F1 Pro Max 鼠标”为例，搭载 PAW 3395 传感器，支持 26000 高 DPI。

配备 Nordic 52840 芯片 + 凯华黑金曼巴微动（官方宣称 9000 万次寿命）+ 凯华 GE2.0 滚轮 + PTFE 脚贴，重量仅 55g。

支持 2.4G 无线和有线两种连接模式，连续使用续航 130 小时。

京东 VGN F1 ProNordic 52833 芯片券后 158 元领 10 元券京东 VGN F1 Pro MaxNordic 52840 芯片券后 195 元领 10 元券京东 VGN F1 MOBANordic 52840 芯片券后 195 元领 10 元券

  • 京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元点此抽红包（每天抽三次）

  • 天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元点此抽红包（每天抽一次）

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关键词：凯华VGN无线鼠标

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