比亚迪赵长江：腾势汽车明年上半年将推出轿车“双旗舰”产品

IT之家 12 月 31 日消息，比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江今天发表新年献词提到，2024 年将是全面竞争更激烈的一年，腾势将加速智能化“下半场”进程。

赵长江提到了腾势品牌的产品布局：几款全新车型将与大家见面，上半年推出的轿车“双旗舰”产品将夯实高端产品矩阵。而从赵长江致辞的其他部分还可以看到，未来的腾势汽车有望实现 AI 大模型“上车”，以及 L3 级自动驾驶的量产应用。此外，腾势汽车将在香港地区、澳门地区开启销售。

而在昨天，赵长江便在微博上发文称，明年的旗舰轿车“来一个近 90km/h（或超 90）的麋鹿测试成绩”。

据IT之家此前报道，今年早些时候，腾势新款轿车的伪装谍照在网上曝光，它们有的整体覆盖伪装，有的则可以看出车身轮廓。而从拍摄地点大致可以判断，这批新车位于深圳比亚迪总部工厂大门口不远处。

外观整体来看，新车的姿态极为低矮修长，有点类似于“猎跑 SUV”腾势 N7 被拍扁了的样子。实车整体尺寸预计将达到 5 米级别，配合较低的离地间隙，视觉冲击力颇为强烈。

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