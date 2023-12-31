腾讯《元梦之星》官方宣布严打外挂，作弊将封号 10 年

IT之家 12 月 31 日消息，腾讯正版合家欢派对游戏《元梦之星》在 12 月中旬正式上线，官方称该游戏的宣传费用将达到 14 亿元，并将在微信、抖音、B站、微博等平台上进行全面的“广告轰炸”。

与此同时，IT之家注意到“腾讯游戏安全中心”微信公众号近日发布了一份声明，注意有玩家在《元梦之星》游戏中使用外挂。官方称，外挂破坏了游戏的公平性和所有玩家的游戏体验，无论是游戏官方还是游戏玩家，都不容忍其存在。为此，《元梦之星》游戏项目组迅速联合腾讯游戏安全团队（ACE）展开了外挂打击的强力攻坚。

腾讯官方称，他们已经基于外挂技术和相关作弊行为表现构建了多维度的安全实时检测策略，并 24 小时守护玩家对局。同时，《元梦之星》游戏项目组及腾讯游戏安全团队对外挂一直持零容忍态度。一旦发现使用外挂作弊的账号，将立即实施封号 10 年的处罚。

腾讯官方表示：“自从外挂开始出现苗头，我们就在一周内快速部署方案，并精准狙击使用外挂的账号，成功遏制了外挂在游戏中的扩散。”同时强调：“如果玩家在游戏中发现任何形式的外挂或作弊行为，可以第一时间在游戏内举报。我们将会有专人负责排查并跟进任何对外挂作弊的反馈。”

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