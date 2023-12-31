小米 POCO X6 Pro 手机将在印度发布，确认搭载联发科天玑 8300 Ultra 芯片

IT之家 12 月 31 日消息，小米旗下 POCO 将在明年年初在印度推出 POCO X6 系列新机，目前官方尚未透露具体上市日期，但 Flipkart 电商平台已提前上线了 POCO X6 系列的微型网站。

官方已确认，POCO X6 Pro 将搭载联发科天玑 8300 Ultra 芯片。根据美国联邦通信委员会 (FCC) 的认证信息，POCO X6 Pro 将提供两种存储配置：8GB + 256GB 和 12GB + 512GB。

值得一提的是，POCO X6 Pro 实际上就是不久前在中国推出的 Redmi K70e 的更名版本。POCO X6 Pro 在充电速度方面略有减配，由 Redmi K70e 的 90W 降至 67W，这也是厂商根据不同市场需求进行调整的常见做法。除充电速度调整外，其他方面 POCO X6 Pro 与 Redmi K70e 大致相同。

POCO X6 Pro 拥有 6.67 英寸的 1.5K AMOLED 屏幕，最高亮度达 1800 尼特，刷新率为 120Hz，并支持 1920Hz PWM 高频调光、HDR 10+、杜比视界和 DCI-P3 色域。核心配置方面，除了上述提到的天玑 8300 Ultra 芯片，手机还配备了 Mali G615 图形处理器，提供 8GB 或 12GB LPDDR5X 内存和 256GB 或 512GB UFS 4.0 存储。系统方面，POCO X6 Pro 预装基于安卓 14 的 HyperOS 系统。

影像方面，POCO X6 Pro 后置采用 64MP 主摄、8MP 超广角镜头、2MP 微距镜头组合，搭配双色温 LED 闪光灯，前置摄像头为 16MP。续航方面，该机配备 5500mAh 电池，支持 67W 快充，并配备屏幕指纹识别传感器。其他功能方面，手机还提供立体声扬声器、杜比 Atmos、NFC、GPS、红外遥控和 Wi-Fi 6 支持，同时获得 Hi-Res 音频认证和 Hi-Res 无线认证。

价格方面，Redmi K70e 在中国的 12GB + 256GB 版本售价为 1999 元人民币，这意味着 POCO X6 Pro 很可能以低于 25000 卢比（IT之家备注：当前约 2138 元人民币）的价格进入印度市场，考虑到其出色的配置，这样的价格无疑极具吸引力。

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