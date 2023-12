玩家吐槽《星空》剧情差：无论选哪个对话对结果都毫无影响

IT之家 12 月 31 日消息,备受期待的 Xbox 独占大作《星空》(Starfield)发售后,让不少玩家大失所望,尤其是对老牌贝塞斯达工作室满怀期待的玩家更是心碎不已,甚至担心即将到来的《上古卷轴 6》也会步其后尘,质量断崖式下跌。

除了乏味的太空旅行、与《辐射》系列高度相似的玩法,以及星球上空空如也毫无探索价值之外,《星空》也并非完全一无是处,只是远未达到玩家们的期望。IT之家注意到,这款游戏目前在 Steam 上饱受差评,甚至与《魔戒:咕噜(The Lord of the Rings: Gollum)》、《骷髅岛:金刚崛起(Skull Island: Rise of Kong)》等年度最差游戏齐名。

玩家们普遍认为,《星空》最大的败笔在于其剧情和对话系统,尤其是主线任务中与 NPC 的交流充斥着“选择幻觉”。虽然游戏保留了贝塞斯达一贯的多选项对话,但这些选项并不会对最终剧情或人物互动产生任何实质影响,让玩家感觉毫无代入感和趣味。

一位玩家在 Reddit 上直言:“《星空》的对话毫无意义,99% 的情况下无论你选择什么都一样。这简直是选择幻觉,既然这样还不如直接做成语音对话,让我省点事。”

另一位玩家则表示,最终的对话系统从《辐射 4》之后就每况愈下,“你的对话选项只有正常人、讽刺、中二病和傻瓜这四种,无论选什么都对世界和角色的塑造毫无影响。”

还有一位玩家一针见血地指出:“《星空》的对话写得好像有道德系统,但实际上根本没有。”

玩家们希望即将到来的《上古卷轴 6》能够真正做到“选择有意义”,让玩家的抉择塑造角色在世界中的定位,并带来相应的后果,而不是沦为只会耍嘴皮子的无聊角色。

