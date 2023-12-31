玩家吐槽《星空》剧情差：无论选哪个对话对结果都毫无影响

IT之家 12 月 31 日消息，备受期待的 Xbox 独占大作《星空》（Starfield）发售后，让不少玩家大失所望，尤其是对老牌贝塞斯达工作室满怀期待的玩家更是心碎不已，甚至担心即将到来的《上古卷轴 6》也会步其后尘，质量断崖式下跌。

除了乏味的太空旅行、与《辐射》系列高度相似的玩法，以及星球上空空如也毫无探索价值之外，《星空》也并非完全一无是处，只是远未达到玩家们的期望。IT之家注意到，这款游戏目前在 Steam 上饱受差评，甚至与《魔戒：咕噜（The Lord of the Rings: Gollum）》、《骷髅岛：金刚崛起（Skull Island: Rise of Kong）》等年度最差游戏齐名。

玩家们普遍认为，《星空》最大的败笔在于其剧情和对话系统，尤其是主线任务中与 NPC 的交流充斥着“选择幻觉”。虽然游戏保留了贝塞斯达一贯的多选项对话，但这些选项并不会对最终剧情或人物互动产生任何实质影响，让玩家感觉毫无代入感和趣味。

一位玩家在 Reddit 上直言：“《星空》的对话毫无意义，99% 的情况下无论你选择什么都一样。这简直是选择幻觉，既然这样还不如直接做成语音对话，让我省点事。”

另一位玩家则表示，最终的对话系统从《辐射 4》之后就每况愈下，“你的对话选项只有正常人、讽刺、中二病和傻瓜这四种，无论选什么都对世界和角色的塑造毫无影响。”

还有一位玩家一针见血地指出：“《星空》的对话写得好像有道德系统，但实际上根本没有。”

玩家们希望即将到来的《上古卷轴 6》能够真正做到“选择有意义”，让玩家的抉择塑造角色在世界中的定位，并带来相应的后果，而不是沦为只会耍嘴皮子的无聊角色。

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