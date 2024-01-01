红旗品牌 2023 年零售销量破 37 万辆同比增长 29.5%，新能源零售销量同比增长 135%

IT之家 1 月 1 日消息，中国一汽宣布红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%，渗透率 23%。红旗 H5、红旗 HS5 双双突破年销 100000 辆，同比增长 40%。

值得一提的是，目前红旗品牌在售的新能源产品包括大型 SUV 红旗 E-HS9、中型轿车 E-QM5 等纯电产品。

前段时间在海南琼海的试验场上，红旗全新自主电动车实现百公里制动距离 29.68 米，成功刷新了电动车百公里制动距离的世界纪录。

IT之家附目前已公布销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

新岚图梦想家车型 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

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