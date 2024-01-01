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红旗品牌 2023 年零售销量破 37 万辆同比增长 29.5%，新能源零售销量同比增长 135%

2024/1/1 0:56:09 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 1 日消息，中国一汽宣布红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%，渗透率 23%。红旗 H5、红旗 HS5 双双突破年销 100000 辆，同比增长 40%。

值得一提的是，目前红旗品牌在售的新能源产品包括大型 SUV 红旗 E-HS9、中型轿车 E-QM5 等纯电产品。

前段时间在海南琼海的试验场上，红旗全新自主电动车实现百公里制动距离 29.68 米，成功刷新了电动车百公里制动距离的世界纪录。

IT之家附目前已公布销量的车企：

  • 上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

  • 新岚图梦想家车型 12 月销量突破 5000 台，环比四连涨。

  • 长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

  • 广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

  • 红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

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关键词：新能源汽车中国一汽红旗品牌

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