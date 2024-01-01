完美世界《诛仙世界》二测现已开启：玩家反馈游戏拉跨，官方致歉

IT之家 1 月 1 日消息，完美世界旗下国风 MMORPG 仙侠游戏《诛仙世界》二测已于 2023 年 12 月 29 日开启，玩家反馈游戏动作僵硬、服务器不稳定、建模拉跨、氪金点多等问题。

官方于 2023 年 12 月 31 日发布公告，称服务器临时出现异常情况正在紧急维护，重新开启通过游戏内邮件的形式发放补偿物品。

IT之家注意到，在邮件中，官方对于游戏出现的问题表示“心怀歉意”。

尊敬的仙友，岁末已至，新元将启。 此间所历种种不悦，所见所闻所感，吾等皆知，且心怀歉意。 在此将心意献于诸位仙友，祝仙友此番再上青云之路，得以自在逍遥！ 愿诸位仙友共欢新岁，诸事顺意！

据了解，《诛仙世界》采用“月卡 + 赛季制”的运营模式，月卡售价最终确定为 42 元，未来主要付费内容分别为月卡、战令、外显，其中外显类内容是将来收入的重中之重。

本次测试为“公开 + 万人 + 限号删档付费测试”，测试周期为 2023 年 12 月 29 日-2024 年 1 月 7 日 24：00 ，共 10 天。

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