完美世界游戏 CEO 鲁晓寅：生成式 AI 已将公司工作效率提高 50% 左右

IT之家 7 月 27 日消息，在今日举行的 ChinaJoy 官方同期会议 2023 CDEC 高峰论坛上，完美世界联席 CEO 兼总裁、完美世界游戏 CEO 鲁晓寅表示，生成式 AI 已经将公司工作效率提高 50% 左右。

▲ 图源 Pixabay

鲁晓寅认为，游戏可以赋能实体经济，实现创新增长。当前游戏已经跨行业应用于智慧城市、文旅文保、医疗健康、工业生产等方面。此外，游戏内容应用还可以反哺技术创新，驱动产业变革，甚至助力 5G 发展。

鲁晓寅介绍，完美世界的游戏内容目前可以实现 NPC 智能化，通过对 NPC 表情、声音、对话等训练，实现与玩家在不同情绪、不同环境等状态下的对话，提升游戏体验。

此外，鲁晓寅还表示在生产环节优化方面，AI 在策划、程序、美术等方面也可以使用加速工作效率，缩减研发周期，降低游戏制作成本：“用了全新的技术工具后可以将效率提高 50% 左右。”

IT之家此前报道，一些国内外游戏公司已经开始尝试用 AI 部分替代原画师的工作，有游戏公司甚至已经裁掉一半的原画师。

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